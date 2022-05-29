11:47
29 Мая 2022 11:16
Полностью вакцинировались от КВИ 9 млн 279 тыс. 937 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».
«На 29 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 503 тыс. 634 человека, вторым компонентом – 9 млн 279 тыс. 937 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/379526?lang=ru
Ревакцинировано – 4 млн 419 тыс. 386 казахстанцев.
Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.
Читайте также
Лента новостей
11:16
11:07
10:55
10:33
10:29
10:14
09:56
09:36
08:55
08:22
08:00
07:30
07:00
06:20
05:00
04:05
03:00
02:02
01:00