29 Мая 2022 11:16

Полностью вакцинировались от КВИ 9 млн 279 тыс. 937 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«На 29 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 503 тыс. 634 человека, вторым компонентом – 9 млн 279 тыс. 937 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/379526?lang=ru

Ревакцинировано – 4 млн 419 тыс. 386 казахстанцев.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.



