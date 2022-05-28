28 Мая 2022 11:52

Полностью вакцинировались от КВИ 9 278 614 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».

«На 28 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 502 тыс. 731 человек, вторым компонентом – 9 млн 278 тыс. 614 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.

Ревакцинировано – 4 млн 395 тыс. 50 казахстанцев.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.