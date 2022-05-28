13:05
28 Мая 2022 11:52
Полностью вакцинировались от КВИ 9 278 614 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».
«На 28 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 502 тыс. 731 человек, вторым компонентом – 9 млн 278 тыс. 614 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.
Ревакцинировано – 4 млн 395 тыс. 50 казахстанцев.
Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.
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