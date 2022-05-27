11:10
27 Мая 2022 09:43
Полностью вакцинировались от КВИ 9 276 419 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».
«На 27 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 501 тыс. 818 человек, вторым компонентом – 9 млн 276 тыс. 419 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.
Ревакцинировано – 4 млн 372 тыс. 728 казахстанцев.
Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.
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