09:19
26 Мая 2022 08:49
Полностью вакцинировались от КВИ 9 275 139 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало актуальные данные по вакцинации населения против COVID-19, передает МИА «Казинформ».
«На 26 мая в Казахстане первым компонентом против коронавируса провакцинированы 9 млн 500 тыс. 904 человека, вторым компонентом – 9 млн 275 тыс. 139 человек», - говорится в публикации пресс-службы на сайте Министерства здравоохранения РК.
Ревакцинировано – 4 млн 351 тыс. 15 казахстанцев.
Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.
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