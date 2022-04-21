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    13:38, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Полностью решить проблему уличных школьных туалетов пообещали в акимате

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане количество уличных туалетов составляло 2700. Сейчас их число достигает 50. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, отметив, что проблема по уличным туалетам в школах решается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Два года назад в стране было 2700 уличных школьных туалетов. Если учитывать, что общее количество школ у нас около 7500 - это большой процент. За два года была проведена серьезная работа. В настоящее время остались около 50 уличных туалетов. Это огромный прогресс. Но эта работа достаточно сложная, так как в большинстве из тех 2700 школ не было ни канализации, ни водоснабжения. В основном, это сельские населенные пункты, где нет централизованной канализации, водоснабжения, необходимого оборудования», - пояснил А. Аймагамбетов журналистам в кулуарах заседания Сената.

    По словам министра, до начала следующего учебного года акиматы взяли на себя ответственность полностью решить проблему оставшихся уличных туалетов.

    «Даже в тех санузлах, которые функционируют, встречаются два вида нарушений: первое, наши проверки показывают, что не всегда туалеты работают. Поэтому санитарные службы их штрафуют. Второе, состояние санитарных узлов в городских школах», - отметил министр.

    Министр сообщил, что запустят горячую линию, чтобы казахстанцы могли информировать о состоянии школьных туалетов.

    «Я даже могу проанонсировать и сказать, что комитет по защите прав детей вместе с неправительственными организациями запускают горячую линию. Это будет в Whats App и Telegram-канале, поскольку детям очень удобно. Родители и учителя, школьники смогут отправлять фотографии. Санитарно-эпидемиологические службы и наш комитет будут наблюдать и контролировать, если есть такого рода нарушения», - проинформировал глава Минобразования.



    Теги:
    Общество МОН Асхат Аймагамбетов Образование
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