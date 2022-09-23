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    17:05, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Полностью решит проблему дефицита ученических мест нацпроект «Комфортная школа»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках нацпроекта «Комфортная школа» будет введено 800 тыс. ученических мест. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций в видеохостинге YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр напомнил, что Глава государства дал поручение по реализации Национального проекта «Комфортная школа».

    «На сегодня дефицит ученических мест в школах страны составляет свыше 200 тысяч. Согласно прогнозам ориентировочно к 2025 году общая потребность достигнет 1 млн мест. В рамках нацпроекта будет введено не менее 800 тысяч ученических мест, что полностью решит проблемы их дефицита, трехсменных и аварийных школ. При реализации проекта «Комфортная школа» будет действовать единый стандарт строительства и оснащения школ. Школы, открывающиеся в рамках проекта, будут полностью обеспечены современными предметными кабинетами и лабораториями. В новых школах увеличатся учебные площади», – сказал А. Аймагамбетов.

    По его словам, в школах, которые будут построены в рамках нацпроекта, предусматриваются учебные лаборатории, кабинеты робототехники, спортивные залы, универсальные мастерские и студии. Для учащихся начальных и старших классов предусматриваются отдельные блоки. Соответственно, они будут обеспечены отдельными спортзалами, столовыми и учебными кабинетами.


    Теги:
    Минпросвещения РК Асхат Аймагамбетов Образование Нацпроекты Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Правительство
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