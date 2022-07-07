7 Июля 2022 09:04

Полностью провакцинировались от КВИ 9 млн 313 тыс. 379 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлены данные по количеству вакцинированных граждан против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 7 июля, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 529 тыс. 403 человека, вторым компонентом привились 9 млн 313 тыс. 379 человек. Ревакцинировались 4 млн 842 тыс. 125 человек.

В Казахстане вакциной Pfizer привились: первым компонентом – 1 млн 226 тыс. 202 человека, вторым компонентом – 1 млн 157 680 человек.

Из них первой дозой вакцинировались подростки – 867 904, беременные женщины – 41 229, кормящие женщины – 144 919. Второй дозой привились подростки – 842 866, беременные женщины – 38 514, кормящие женщины – 138 547.

Ниже представлены данные по вакцинации в разрезе регионов.