Полностью привиты от коронавируса 76,8% населения Китая
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В материковом Китае прошли полный курс вакцинации от коронавируса 1,08 млрд человек, что составляет 76,8% населения страны. Об этом в ходе Китайского форума интернет-медиа в Гуанчжоу (провинция Гуандун, КНР) заявил ведущий эпидемиолог Чжун Наньшан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«По состоянию на среду число людей, прошедших полный курс вакцинации, достигло 1,08 млрд, что составляет 76,8% населения Китая», - сообщил китайский эпидемиолог.
Он также подчеркнул, что уровень заболеваемости COVID-19 в Китае составляет 8,9 на 100 тысяч человек, а уровень смертности – 0,4 на 100 тыс. человек.
За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 13 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 (из них 4 – локальные), без летальных исходов. При этом 4 случая локального заражения коронавирусом обнаружены в китайских провинциях Ляонин (г.Далянь) и городе Шанхай.
Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,42% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом достигло 98,5 тысячи человек, умерли от коронавируса 4636 человек.
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