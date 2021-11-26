Полностью привиты от коронавируса 76,8% населения Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В материковом Китае прошли полный курс вакцинации от коронавируса 1,08 млрд человек, что составляет 76,8% населения страны. Об этом в ходе Китайского форума интернет-медиа в Гуанчжоу (провинция Гуандун, КНР) заявил ведущий эпидемиолог Чжун Наньшан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на среду число людей, прошедших полный курс вакцинации, достигло 1,08 млрд, что составляет 76,8% населения Китая», - сообщил китайский эпидемиолог.

Он также подчеркнул, что уровень заболеваемости COVID-19 в Китае составляет 8,9 на 100 тысяч человек, а уровень смертности – 0,4 на 100 тыс. человек.

За минувшие сутки в материковом Китае было зафиксировано 13 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 (из них 4 – локальные), без летальных исходов. При этом 4 случая локального заражения коронавирусом обнаружены в китайских провинциях Ляонин (г.Далянь) и городе Шанхай.

Согласно последним официальным данным, в материковом Китае вылечились 94,42% пациентов, заболевших COVID-19. С декабря 2019 года число инфицированных коронавирусом достигло 98,5 тысячи человек, умерли от коронавируса 4636 человек.