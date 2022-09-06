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Полностью привились против КВИ свыше 142 тыс. кормящих женщин в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Сентября 2022, 09:12
Полностью привились против КВИ свыше 142 тыс. кормящих женщин в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 6 сентября, вакциной «Pfizer» привились первым компонентом - 1 238 886 человек, вторым компонентом – 1 199 571 человек. Из них: первую дозу получили 874 476 подростков, 41 631 беременная женщина, 145 452 кормящие женщины.

Второй дозой привились 859 961 подросток, 39 499 беременных женщин, 142 030 кормящих женщин.


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