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Полностью привились против КВИ 1564 человека за сутки в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Августа 2022, 12:30
Полностью привились против КВИ 1564 человека за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 21 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привились 9 578 192 человек, вторым компонентом - 9 358 785 человек.

На 20 августа, в Казахстане два компонента прививок против КВИ получили 9 357 221 человек. То есть за сутки прирост полностью вакцинированных составил 1 564 человека.


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