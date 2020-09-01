Полностью поддерживаем позицию Президента - Азат Перуашев о сокращении госаппарата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев прокомментировал Послание Главы государства народу Казахстана и рассказал о мерах по его реализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень насыщенным получилось Послание в этом году. Президент озвучил 11 блоков. Я бы разделил Послание по трем основным направлениям. Это - политические, экономические вопросы и вопросы социального развития. Во многом оказала влияние ситуация, связанная с пандемией. Значительная часть мер, которые в Послании озвучены, связаны с преодолением последствия пандемии, защитой населения, поддержкой бизнеса», - рассказал Азат Перуашев корреспонденту агентства.

«К примеру, поручение сократить численность госслужащих на 25% за два года перетекает из того, что в рамках пандемии госорганы работали в дистанционном режиме и выяснилось, что необходимости в таком большом количестве госслужащих нет. Мы, как фракция, делали неоднократно запросы, и в этой части полностью поддерживаем позицию Президента», - добавил депутат.

По словам Азата Перуашева, в части политических реформ в Послании прозвучало несколько «ударных моментов», связанные с созданием нескольких агентств, МЧС и ряда структур, которые будут заниматься решением стратегических задач.

«Послание получилось знаковым. С одной стороны, с текущей задачей по преодолению пандемии Президент дает поручение, связанное с дальнейшим целеполаганием, ориентирами, куда двигаться стране и как развиваться. Важное поручение связано с открытостью госорганов и выстраиванием каналов обратной связи. Есть такие поручения, как формирование петиции маслихатом, введение выборности акимов населенных пунктов. Мы видим, что тренд на демократизацию в рамках пандемии, замедлился, но, тем не менее, как стратегическая задача сохраняется», - отметил депутат.

Азат Перуашев также отметил роль частного предпринимательства, обозначенной в Послании.

«К огромному сожалению, государство очень сильно проникло в экономику и продолжает проникать. В прошлом году К. Токаев вводил мораторий на создание госструктур. Сегодня квазигоструктуры, включая национальные компании формируют огромную часть экономики нашей страны, ВВП. В частности, Президент поручил довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 35% в ближайшие пять лет. Это определенный рывок», - считает мажилисмен.

Также Азат Перуашев отметил поручение Главы государства по отмене отчислений с оплаты труда для объектов МСБ.

«Эта мера оказалась очень востребованной. Как отмечали коллеги, именно облегчение нагрузки на Фонд оплаты труда позволило осуществлять выплаты своим работникам, несмотря на то, что предприятия простаивали. Помимо экономической задачи, этот инструмент решал и социальные вопросы населения, когда оно потеряли источники дохода», - добавил спикер.

Еще важнейшей мерой, по словам депутата, является возможность рефинасирования старых действующих кредитных линий под 6% за счет субсидирования со стороны государства.

«Начиная с первых дней режима ЧП, когда Президент поручил облегчить долговую нагрузку на бизнес, уполномоченные органы заявляли, что разрешили банкам рефинансировать. Для того, чтобы пересмотреть условия кредитования, понизить ставку, банку не нужно разрешение. Банки сами могут в рамках собственной работы изучить ситуацию и предоставить такую отсрочку. Решение о рефинансировании действующих кредитов всем субъектам малого и среднего бизнеса под 6% очень смелое и будет иметь большой, системный эффект», - отметил А. Перуашев.

По мнению Азата Перуашева, озвученные в Послании меры по поддержке среднего бизнеса ускорят его развитие.

«Незаконное вмешательство в деятельность бизнеса должно восприниматься тяжелейшим преступлением против государства. Это пока моральная оценка, ее нужно конвертировать в правовую оценку в рамках выработки законодательных норм», - добавил он.

«Нужно особо отметить поручение Президента в части экономической политики по поводу перехода к региональному управлению. У Казахстана очень большая территория и различные условия, различные запасы полезных ископаемых, различный уровень развития экономики. С учетом этих особенностей предложено реализовать региональную экономическую политику», - заключил А. Перуашев.