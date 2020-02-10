Полностью остановлено водоснабжение в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау с полночи полностью остановлено водоснабжение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе КГП «Атырау облысы су арнасы», десятиградусный мороз образовал на реке Урал мелкий лед. Во избежание засорения водозаборной трубы льдом пришлось приостановить водоснабжение.

«Водоснабжение будет восстановлено в ближайшие часы», - сообщили в пресс-службе КГП «Атырау облысы су арнасы».