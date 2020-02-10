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Полностью остановлено водоснабжение в Атырау

10 Февраля 2020 11:27
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Полностью остановлено водоснабжение в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау с полночи полностью остановлено водоснабжение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе КГП «Атырау облысы су арнасы», десятиградусный мороз образовал на реке Урал мелкий лед. Во избежание засорения водозаборной трубы льдом пришлось приостановить водоснабжение.

«Водоснабжение будет восстановлено в ближайшие часы», - сообщили в пресс-службе КГП «Атырау облысы су арнасы».


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Ключевые слова: Атырауская область, ЖКХ,
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Автор:

А. Соколов

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