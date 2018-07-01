Полностью ограничат движение по проспекту Мәңгілік Ел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением дорожных работ по проспекту Мәңгілік Ел на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей Жанибек хандары в настоящее время частично ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

«С 27 июля на данном участке планируется полное ограничение движения автомашин для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На период закрытия улицы, рекомендуем осуществлять движение в объезд данного участка через улицу Сарайшык на улицу Туркестан и на улицу Акмешит (при движении со стороны правого берега), а также через улицу №24 и Бокейхана (при движении со стороны аэропорта)»,- говорится в сообщении.

В целях увеличения пропускной способности по предлагаемым маршрутам будут изменены режимы работы светофоров на перекрестках и исключена остановка/стоянка автомашин вдоль проезжей части путем установки соответствующих дорожных знаков.

Столичные полицейские рекомендуют водителям заранее планировать маршрут во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.