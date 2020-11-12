Полностью обновлен компьютерный парк в школах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В школах Карагандинской области компьютерный парк составляет свыше 47,5 тысяч единиц. Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области 504 школы, в которых обучаются 203 тысячи учащихся. 60% из них учатся в онлайн-режиме. Помимо этого, создано 5 тысяч дежурных классов, где обучается 38% школьников начального звена. В штатном режиме работают 228 сельских школ, расположенных в небольших отдалённых сёлах.

«На сегодня в школах Карагандинской области полностью обновлён компьютерный парк - он составляет свыше 47,5 тысяч единиц. Для обеспечения интернетом учащихся из малообеспеченных семей роздано порядка 6 тысяч роутеров. За счёт средств местного бюджета приобретено 3 216 модемов на 58,2 млн тенге, для 2 812 детей пополняется баланс на сумму 26,9 млн тенге», - сообщил Женис Касымбек.

В регионе также полностью решён вопрос с обеспечением учащихся школ учебниками.