Полностью обеспечить села Акжарского района СКО питьевой водой намерен Nur Otan

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАИНФОРМ- В территориальном предвыборном штабе «Nur Otan» Акжарского района кандидат в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата Орынбасар Искакова ознакомила земляков с основными направлениями предвыборной программы. В первую очередь сельчан интересовали темы дорог и воды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии

«Nur Otan будет содействовать проведению ремонта автодорог районного значения, протяженностью 254,6 км, а также добиваться ремонта внутрипоселковых дорог в 4 опорных населенных пунктах. Меры, отраженные в программе партии, позволят повысить долю дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, до 95%», - проинформировала Орынбасар Искакова.

Кроме этого, нуротановцы планируют работы по обеспечению чистой питьевой водой. Сегодня в Акжарском районе из 24 населенных пунктов централизованным водоснабжением обеспечены 12 сел, 9 - из локальных источников водоснабжения с системой очистки воды. Таким образом 98% населения района пользуются питьевой водой.

«Мы ставим задачу обеспечить жителей оставшихся трех сел качественной питьевой водой. Для этого партия «Nur Otan» будет решать вопрос проведения капитального ремонта системы водоснабжения в селе Ленинградское и установки скважин с системой очистки воды в селах Аксары, Аксай и Тугуржап. Это позволит к 2025 году обеспечить полный доступ свыше 15 тысяч человек к услугам водоснабжения», - отметила кандидат.

В завершение встречи Орынбасар Искакова призвала 10 января проявить гражданскую активность - принять участие в голосовании и поддержать инициативы партии «Nur Otan».

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»