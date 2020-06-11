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вчера 23:00
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Полностью электрический самолет впервые в мире получил сертификат
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейское агентство авиационной безопасности впервые в мире выдало сертификат на полностью электрический самолет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.
«Это захватывающий прорыв», - заявил исполнительный директор агентства ЕС Патрик Кай. - «Авиационная промышленность стремится к новым технологиям, направленным на снижение уровня шума и выбросов, а также на повышение экологической устойчивости авиации».
Самолет, о котором идет речь, это легкий двухместный Velis Electro, изготовленный словенским производителем Pipistrel.
Воздушное судно с размахом крыльев 10,71 метра развивает скорость до 185 км/ч, имеет максимальный взлетный вес 600 кг и может подниматься на высоту в 3,6 км.
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