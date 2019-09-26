Полностью безбумажным станет бюджетное планирование в 2021 году – Руслан Енсебаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полностью безбумажным станет бюджетное планирование в 2021 году. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется интеграция бюджетных инвестиционных проектов с РГП «Госэкспертиза». На сегодняшний день проектно-сметная документация – это многотомный сложный финансово-технический документ, на который выделяются отдельные деньги. Потом, после утверждения, при согласовании бюджетной заявки все это сканируется, прикладывается к заявке. И очень сложно находить нужную информацию. В наших планах полностью структурировать этот документ, сделать электронный паспорт ПСД, разбить расходы в разрезе номенклатуры – единого справочника товаров и услуг. Это позволит сделать максимально удобным процесс согласования и планирования инвестиционных проектов, рассмотрения проектной документации», – сказал Р.Енсебаев.

Вице-министр также отметил, что ранее услуга по переводу ПСД в электронный формат оказывалась РГП «Госэкспертиза», затем она была передана в конкурентную среду и уже около 25 тысяч ПСД не зарегистрированы ни в какой информационной системе хотя такая система есть в «Госэкспертизе». Поэтому Минфин предлагает законодательно обязать частные компании регистрировать свои документы в единой информационной системе, которая интегрируется с процессом бюджетного планирования.

Кроме того, Р.Енсебаев сообщил, что планируется автоматизировать регистрацию бюджетных заявок в информационной системе Минфина, а также полностью перейти на безбумажное бюджетное планирование в 2021 году.