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    17:55, 16 Март 2022 | GMT +6

    Полностью бесплатным будет профтехобразование в столице с 2025 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в этом году охват бесплатным профессионально-техническим образованием расширится до 65%. Об этом сообщил руководитель управления образования города Нур-Султан Касымхан Сенгазиев на совместном заседании комитета образования и здравоохранения Регионального совета Палаты предпринимателей города Нур-Султан и столичного управления образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сейчас работаем в соответствии с национальным проектом в сфере образования. В рамках этого проекта до 2025 года планируется сделать профессионально-техническое образование полностью бесплатным. Конечно, поскольку это масштабная работа, мы не можем перейти сразу. Потому, что одномоментно обеспечить бесплатным обучением 25 тысяч столичных студентов невозможно. Поэтому, сделав расчеты, мы намерены в этом году перейти на бесплатное профессионально-техническое обучение 65%, в следующем году более 70%, а в 2024 году более 80%. В 2025 году бесплатное обучение будет полностью бесплатным», – сказал К.Сенгазиев.

    По его словам, в подготовке кадров должно быть заинтересовано бизнес-сообщество.

    Также К.Сенгазиев отметил, что управлением образования столицы подготовлено письмо на имя акима города по вопросам организации бесплатного профессионально-технического образования.


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    Образование Астана Акимат
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