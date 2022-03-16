Полностью бесплатным будет профтехобразование в столице с 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице в этом году охват бесплатным профессионально-техническим образованием расширится до 65%. Об этом сообщил руководитель управления образования города Нур-Султан Касымхан Сенгазиев на совместном заседании комитета образования и здравоохранения Регионального совета Палаты предпринимателей города Нур-Султан и столичного управления образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас работаем в соответствии с национальным проектом в сфере образования. В рамках этого проекта до 2025 года планируется сделать профессионально-техническое образование полностью бесплатным. Конечно, поскольку это масштабная работа, мы не можем перейти сразу. Потому, что одномоментно обеспечить бесплатным обучением 25 тысяч столичных студентов невозможно. Поэтому, сделав расчеты, мы намерены в этом году перейти на бесплатное профессионально-техническое обучение 65%, в следующем году более 70%, а в 2024 году более 80%. В 2025 году бесплатное обучение будет полностью бесплатным», – сказал К.Сенгазиев.

По его словам, в подготовке кадров должно быть заинтересовано бизнес-сообщество.

Также К.Сенгазиев отметил, что управлением образования столицы подготовлено письмо на имя акима города по вопросам организации бесплатного профессионально-технического образования.