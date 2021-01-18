Полноразмерный скелет ихтиозавра установят в Назарбаев Университете

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ– В 2021 году в школе горного дела и наук о земле Назарбаев Университета ожидается установка полноразмерного скелета ихтиозавра. Масштабный проект по реконструкции будут курировать ассоциированный профессор НУ Лоран Ришар, палеонтолог из швейцарского Музея Юрского периода, а также студенты геологического факультета, передает МИА «Казинформ».

Проект стартовал около года назад, когда с ученым из Бельгии, преподавателем Назарбаев Университета Лораном Ришаром связались из организации «Жас геолог» города Уральска. В марте 2018 года стало известно об обнаружении останков ихтиозавра в Западно-Казахстанской области. Тогда для изучения находки был приглашен российский ученый Владимир Ефимов, который сообщил, что найденный ихтиозавр – самый древний предшественник всех динозавров, обитавших в море.

«Нам позвонили из Уральска, через организацию «Жас геолог«, и спросили, заинтересованы ли мы в том, чтобы этот скелет ихтиозавра находился в нашей школе горного дела и наук о земле. Мы тут же полетели в Уральск и вернулись со скелетом в ящиках. Это позволило нам начать работу над образовательным проектом, который уникален в том смысле, что немногие студенты-геологи, посещающие занятия по палеонтологии, имеют возможность собрать скелет ихтиозавра в рамках своих занятий», - рассказал Лоран Ришар.

Он отметил, что проект важен еще и потому, что он позволит сохранить этот «невероятный кусок геологического наследия» в пределах Казахстана. Останки могли бы отправить в Россию, откуда его легко продали бы в личные коллекции, поделился предположениями ученый.

Профессор намерен и далее сотрудничать с коллегой из Швейцарского музея Юрского периода для сохранения палеонтологических объектов Казахстана внутри страны.

«Мы можем начать спасать и другие останки. Например, в районе Каратау можно обнаружить останки птиц Юрского периода. Большинство из найденных объектов сейчас находятся в Москве. В Казахстане практически ничего не осталось. Поэтому, если мы начнем работать над такими проектами, мы сумеем сохранить их здесь, в Казахстане, и представим широкой публике», - сказал эксперт.

Кости ихтиозавра Мезозойской эры были найдены в апреле 2016 года юными геологами в ходе экспедиции под руководством Ольги Субботиной. На раскопки потребовалось около двух лет, после чего в 2018 году, в СМИ появилась информация об уникальной находке.

Обнаруженные останки принадлежали незнакомому науке виду ихтиозавров, который позже назвали «казахстанозавр». Длина морского хищника составляла 6-7 метров, длина черепа – более метра, конечности – около двух метров, диаметр грудной клетки – 1 метр. Глаза ихтиозавра достигали 20 сантиметров. Крупное животное питалось рыбой и морскими моллюсками.