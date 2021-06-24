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    13:09, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Полномочия участковых расширяют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате Парламента приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат Сената Андрей Лукин зачитал ряд основных нововведений.

    «Первое. Установление административной ответственности принимающей стороны за дискриминацию в отношении работников направляющей стороны. Законопроектом предлагается привлекать стороны к административной ответственности за несоблюдение законных прав и интересов работников», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании Сената.

    Второе: установление ответственности за неисполнение постановления прокурора. Согласно законодательству, прокурор имеет право немедленно отменить все незаконные решения, а также приостановить необоснованные действия государственных органов. Однако на сегодняшний день административная ответственность за несоблюдение требований отсутствует.

    «Третье. Увеличение срока давности для привлечения лиц к административной ответственности по фактам незаконного проведения проверок, а также иных форм контроля и надзора. В целях усиления ответственности государственных служащих за факты незаконных проверок, а также других форм контроля и надзора было предложено увеличить срок привлечения их к административной ответственности до одного года. Сейчас этот срок составляет два месяца. Главная проблема здесь в том, что процесс обжалования результатов проверок действий государственных служащих занимает много времени. В результате, чиновники остаются безнаказанными», - отметил депутат.

    Четвертое: решение проблем правоприменительной практики, связанных с незаконным проникновением на опасные производственные объекты и незаконной добычей полезных ископаемых. Законопроектом будет уточнена диспозиция статьи 506 Кодекса для разграничения административной и уголовной ответственности.

    «Пятое. Устранение дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы загрязняющих веществ от сжигания газа на факелах и стационарных источниках. Законопроект предусматривает изменение использования единой базы для расчета экологических штрафов за незаконное сжигание газа в легковоспламеняющихся и стационарных источниках. Это позволяет исключить дискриминацию в подходе к начислению экологических штрафов», - подчеркнул сенатор.

    Шестое: по поручению Главы государства, предлагается дополнительно наделить участкового инспектора правом наложения взысканий по четырем административным правонарушениям, как:

    • присутствие несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время;

    • нарушение запрета на потребление табачных изделий;

    • нарушение административного надзора;

    • создание препятствий движению транспортных средств.

    «Седьмое. Установление административной ответственности за неисполнение законного распоряжения или требования сотрудника Государственной фельдъегерской службы», - заключил А. Лукин.


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