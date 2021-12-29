Полномочия по лишению вузов лицензий могут передать МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полномочия по лишению вузов лицензий могут законодательно передать Министерству образования и науки РК. Об этом сообщила пресс-секретарь МОН Молдир Абдуалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года поручено повысить качество высшего образования. При этом вузы обязаны нести ответственность за должную подготовку кадров. Для усиления ответственности высших учебных заведений за качество предоставления образования вносятся изменения и дополнения в законодательные акты в части введения срока действия лицензий для высших учебных заведений, отмены автоматического переоформления лицензий, передачи функции по лишению вузов лицензии уполномоченному органу и установления административной ответственности учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в законодательство об административных правонарушениях», – сказала М. Абдуалиева.

По ее словам, министерством разработаны поправки в законы «Об образовании», «О разрешениях и уведомлениях», «Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан».

М. Абдуалиева отметила, что в действующем механизме лицензирования лицензии выдаются без ограничения срока их действия, их переоформление производится автоматически без подтверждения соответствия квалификационным требованиям.

«Поправками в законы предусматривается классификация вузов по четырем группам и наделение МОН компетенциями по утверждению правил и критериев, а также самого перечня вузов. Вузы будут классифицированы по группам на основе результатов научной, образовательной деятельности, вклада в экономику страны, региона или отрасли, интернационализации, социального развития обучающихся. Первая группа – вузы, имеющие высокие результаты на международном и национальном уровнях. Вторая – вузы с высокими результатами на региональном уровне. Третья – вузы с высокими результатами в соответствующих отраслях. Четвертая – другие вузы, обеспечивающие минимальные потребности высшего образования.

Вузам первой-третьей групп предоставляется право самостоятельного определения содержания высшего образования не ниже государственного общеобязательного стандарта образования, для первой-второй групп – также самостоятельное установление политики оценивания результатов обучения, для первой группы – также присуждение степени доктора PhD.

Вводится пятилетний срок действия для новых лицензий, переоформление по истечении срока для вузов первой-третьей групп производится на основе их заявок, а для вузов четвертой группы – по результатам разрешительного контроля», – сообщила пресс-секретарь Министерства.

М. Абдуалиева также сообщила, что в реализации нового механизма лицензирования минимизированы коррупционные и иные риски, так как процедуры выдачи и переоформления относятся к государственной услуге и автоматизированы. Новый механизм будет мотивировать вузы к вхождению в первую-третью группы.

«Изменения в КоАП предполагают исключение из подведомственности суда рассмотрение дела за повторное нарушение Типовых правил деятельности вузов или государственного общеобязательного стандарта образования в течение одного года, а также передачу рассмотрения таких дел в компетенцию уполномоченного органа в области образования. Кроме того, предполагается введение административной ответственности в виде штрафа за непринятие мер учредителем по переводу обучающихся при закрытии вуза. Сумма штрафа зависит от категории субъектов предпринимательства и составляет от 300 до 500 МРП. Если учредитель вуза не принимает меры по переводу обучающихся после наложения административного взыскания в течение года, то сумма штрафа увеличивается», – сказала М. Абдуалиева.

В настоящее время проекты законов внесены на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.