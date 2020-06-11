Полномочия главных государственных санитарных врачей усилят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены усилить полномочия главных государственных санитарных врачей. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представляя проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства в заявлении от 27 апреля текущего года поставлена задача по внесению практических предложений в проект кодекса, направленных на улучшение системы охраны здоровья населения и санитарно-эпидемиологической службы», - сказал Елжан Биртанов.

Таким образом, как отметил министр, в проекте кодекса предусматриваются: усиление полномочий главных государственных санитарных врачей по введению ограничительных мероприятий и карантина; меры по социальной защите должностных лиц государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (надбавку к должностным окладам); наделение Министерства здравоохранения компетенцией по определению порядка организации оказания медицинской помощи на период введения чрезвычайного положения.

Кроме того, в целях оперативного реагирования на ЧС в области здравоохранения предусматриваются: проведение фармацевтической инспекции при возникновении случаев, влияющих на качество и безопасность лекарственных средств; улучшение инфраструктуры здравоохранения с применением государственно-частного партнерства.

Ожидается, что в результате принятия указанных поправок уменьшится возможность распространения заболеваний, представляющих угрозу окружающим; будут обеспечена социальная защита и усовершенствована деятельность санитарно-эпидемиологического надзора; будут обеспечены организация оперативного оказания медицинских услуг в период чрезвычайного положения, качество и безопасность лекарственных средств, соответственно, улучшится реализация концессионных проектов в области здравоохранения.

В целях приведения в соответствие законодательных актов с новой редакцией кодекса разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения».

«Предлагаемые законопроектом поправки направлены на установление эффективного регулирования отношений в области здравоохранения и исключение законодательных противоречий. В целом, основные поправки, предусмотренные законопроектом, направлены на синхронизацию с нормами новой редакции кодекса»,- заключил Елжан Биртанов.