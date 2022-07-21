21 Июля 2022 17:48

Полномочия ЦИК могут измениться в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сайте «Открытые НПА» опубликован проект по внесению изменений в конституционный закон РК о выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предлагается ввести новые подпункты в статью 12. Согласно им, Центральная избирательная комиссия РК наделяется полномочиями разрабатывать и утверждать порядок аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций, к уставной деятельности которых относится осуществление деятельности по наблюдению за выборами.

Вместе с тем, Центризбирком будет разрабатывать и утверждать правила приобретения товаров, работ и услуг, необходимых для организации и деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов, референдума.

В социальных сетях общественные деятели выразили обеспокоенность, что данные поправки вынудят независимых наблюдателей, в том числе финансируемых со стороны иностранных организаций, получать удостоверения у проправительственных организаций, большинство из которых существуют только на бумаге и никогда прежде не проводили кампании по набору независимых наблюдателей из числа неаффилированных граждан. Если сейчас наблюдать за выборами могут любые общественные организации, то теперь к наблюдению будут допускать только те организации, у которых в уставе есть соответствующий пункт.

«Порядок допуска к наблюдению только организаций, которые имеют опыт и занимаются этим профессионально, уже существует. А вопрос с аккредитацией НПО с иностранным финансированием – дискуссионный. Независимые наблюдатели - очень важная часть выборного процесса, и наблюдение за выборами действительно должно быть беспристрастным, и ни в коем случае не зависеть ни от иностранного финансирования, ни от проправительственного, ни от личного. Мы будем обсуждать и комментировать эти нормы на этапе работы над проектом закона в Мажилисе», - сообщила секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева.

Общественные обсуждения на сайте продлятся до 28 июля. Только после них законопроект поступит в Мажилис Парламента РК.