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Полномочия члена ЦИК РК Серика Сыдыкова прекращены Сенатом

24 Февраля 2022 10:45
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Полномочия члена ЦИК РК Серика Сыдыкова прекращены Сенатом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Сената парламента РК прекращены полномочия члена Центральной избирательной комиссии РК Серика Сыдыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Будет рассмотрен вопрос о прекращении полномочий и освобождении от должности члена Центральной избирательной комиссии РК, назначенного Сенатом. От имени Сыдыкова Серика Сламжановича поступило заявление об освобождении от членства в Центральной избирательной комиссии. По регламенту решением бюро этот вопрос предварительно обсужден комитетом Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам», - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Депутаты палаты поддержали это решение путем открытого голосования.

Напомним, Серик Сыдыков был утвержден на должность члена Центральной избирательной комиссии РК в апреле 2020 года.

Сыдыков Серик Сламжанович 1962 года рождения, имеет высшее юридическое образование. Свою трудовую деятельность начал в 1985 году старшим инспектором отдела кадров Института «Казгидрорыбпроект» в городе Алматы.

Напомним, на пленарном заседании Сената депутаты проголосовали за назначение Шавхата Утемисова членом Центральной избирательной комиссии РК.


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#Отставки    #Сенат   #Маулен Ашимбаев   #ЦИК  
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Автор:

Серик Сабеков

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