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Полномасштабный голод грозит двадцати странам - ООН

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2021, 01:44
Полномасштабный голод грозит двадцати странам - ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 стран мира нуждаются в срочной продовольственной помощи, в противном случае им грозит полномасштабный голод. C таким предупреждением выступили два учреждения ООН, занимающиеся вопросами продовольствия. Жители Йемена, Южного Судана и севера Нигерии уже оказались на пороге голодной смерти, предупреждают авторы доклада, подготовленного Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Хотя подавляющее большинство стран, столкнувшихся с угрозой голода, находится в Африке, эта проблема актуальна и для других регионов. Афганистан в Азии, Сирия и Ливан на Ближнем Востоке, Гаити в Латинской Америке – эти и другие государства не обойдутся без помощи международного сообщества, утверждают эксперты.

34 млн человек находятся «в одном шаге от голодной смерти» – по классификации ФАО это означает «четвертую степень острой нехватки продовольствия». «Масштабы страданий [людей] вызывают большое беспокойство, – отмечает Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. – Наш общий долг – принять меры, чтобы спасти жизни, защитить источники дохода населения и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации».

Он напомнил, что во многих регионах мира началась или скоро начнется посевная: необходимо воспользоваться моментом, чтобы помочь странам увеличить объемы производства продовольствия.

«На наших глазах разворачивается трагедия, – предупредил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли, комментируя новый доклад, – конфликты, климатические катаклизмы и пандемия COVID-19 усугубляют угрозу голода, который уже стучит в двери миллионов семей».

По его словам, чтобы предотвратить голод, необходимо в срочном порядке остановить боевые действия, обеспечить гуманитарный доступ к самым уязвимым слоям населения, а также собрать запрошенные в этом году на борьбу с голодом 5,5 млрд долларов.

Между тем, в настоящее время, как отмечают в ФАО, ситуация развивается в другом направлении. В Афганистане, Центральноафриканской Республике, Эфиопии, на севере Нигерии, в Сомали и Южном Судане обостряются конфликты, а пандемия и связанные с ней ограничения еще более осложняют жизнь людей по всему миру. В Йемене, Ливане и других странах Ближнего Востока обесценивается валюта и растет инфляция.

Кроме того, в ближайшие месяцы ожидаются новые погодные катаклизмы, в том числе связанные с климатическим феноменом Ла-Нинья. Это может привести к ухудшению ситуации с продовольствием в Афганистане, Мадагаскаре и странах Африканского рога.

Нашествия пустынной саранчи угрожают государствам восточной части африканского континента – в ряде районов Анголы, Ботсваны, Намибии, Замбии и Зимбабве насекомые могут уничтожить весь урожай.

При всем этом во многие районы мира очень сложно доставлять помощь – учреждения ООН напоминают международному сообществу о необходимости срочно решить вопрос гуманитарного доступа. В докладе содержатся конкретные рекомендации по каждой «горячей точке» – так называют авторы доклада районы, где угроза голода особенно велика.

В числе предлагаемых мер – расширение помощи, доставка семян, вакцинация животных, финансовая помощь, ремонт приспособлений для сбора воды и многие другие.


ООН   Ближний Восток   Африка   Афганистан   Сирия  
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