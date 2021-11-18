Полнолуние и лунное затмение ждет землян предстоящей ночью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 ноября 2021 года произойдет последнее лунное затмение уходящего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации www.gismeteo.kz, о собенностью будет то, что это будет самое продолжительное частичное лунное затмение за более чем 500 лет. Фаза частичного затмения продлится 3 часа 28 минут и 24 секунды, полного затмения - 6 часов и 1 минуту. К тому же будет полнолуние.

По прогнозам астрологов, такое совпадение полнолуния и лунного затмения обещает перемены в жизни людей, возможен выход из зоны комфорта, активизация старых подзабытых проблем.

Чего точно не стоит делать 19 и 20 ноября – это отправляться в путешествие, менять свой статус на работе, обсуждать повышение зарплаты, принимать важные решения и строить далеко идущие планы, ложиться на операцию, совершать большие денежные траты.

Астрологи советуют по возможности избегать конфликтов и ссор, держать в узде эмоции и не поддаваться тревожности, которая будет нарастать большую часть ноября, но в день полнолуния и лунного затмения достигнет своего пика. Рекомендуется быть максимально уравновешенными и спокойными, навести порядок в доме, решить накопившиеся бытовые вопросы, очистить жилое пространство и мысли.

Что касается предстоящего лунного затмения, казахстанцы не смогут его увидеть. Это астрономическое явление станет доступно жителям Америки, Северной Европы, Восточной Азии и Австралии.