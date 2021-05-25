Полное затмение Суперлуны ждет жителей Земли 26 мая 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 мая 2021 года в период с 15:45 до 18:53 часов по времени Нур-Султана произойдет полное затмение Луны, передает корреспондент МИА «Казинформ .

Полное лунное затмение возникает, когда тень Земли движется по Луне, блокируя свет от Солнца. Когда тень скользит по поверхности Луны, она приобретает своеобразное красное свечение — эффект, вызванный изгибом света в атмосфере Земли, сообщается на казахстанском сайте прогноза погоды.

Жители Казахстана не увидят это астрономическое явление, так как оно придется на световой день, зато будет доступно жителям Восточной Азии, Австралии, Тихого океана и Америки. Полное затмение Суперлуны продлится 14 минут, с 17:12 до 17:26, пик которого придется на 17:18 по времени Нур-Султана.

26 мая 2021 года произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Это означает, что в этот день земляне увидят Суперлуну — самую большую Луну 2021 года, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км. И это будет не просто суперлуние, а полное затмение Суперлуны, отмечает Московский планетарий.

По мнению астрологов, лунное затмение 26 мая 2021 может оказать влияние на жизнь человека на целых 18,5 лет вперед. Оно пробуждает кармические узлы, которые будут влиять на нас в этот период. Дело в том, что 2021 год – год четырех затмений: двух солнечных и двух лунных. Лунное затмение 26 мая откроет первый коридор затмений 2021 года. Он продлится с 26 мая (первое лунное затмение) по 10 июня 2021 года (первое солнечное затмение).

Промежуток между этими двумя явлениями называется коридором затмений. Считается, что события в жизни человека в этот период будут судьбоносными, а ошибки придется исправлять долгие годы.

Прожить период коридора затмений астрологи советуют максимально позитивно, избегать ссор и конфликтов, не общаться с людьми, которые не внушают доверия и могут обмануть.

Лунное затмение в мае произойдет в знаке Стрельца. Это время мудрости и приобретения новых знаний. Вообще, затмения Солнца и Луны – это периоды, когда следует остановиться и посмотреть на себя и свою жизнь со стороны, оценить, что уже сделано и что нужно предпринять, чтобы несбывшиеся мечты и планы осуществились.