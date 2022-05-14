14 Мая 2022 14:48

Полное лунное затмение произойдет 16 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полное лунное затмение, которое произойдет 16 мая 2022 года, будет глубоким и продолжительным, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Московский планетарий.

Это затмение является центральным, что означает, что диск Луны фактически пройдет через центр тени Земли. Лунное затмение начнется 16 мая в 10:14 по времени Нур-Султана. Его будет видно в большей части Северной и Южной Америки, а также частично в Африке и Европе. Общая продолжительность составит более пяти часов, теневое затмение продлится 3 часа 27 минут, а полная фаза будет продолжаться 1 час 24 минуты.

Состоявшееся 30 апреля частичное солнечное затмение открыло первый в 2022 году коридор затмений, который продлится до 16 мая, дня лунного затмения. Всего в астрономическом календаре 2022 года значится два коридора затмений: с 30 апреля по 16 мая и с 25 октября по 8 ноября. В этом году ожидается четыре затмения: два солнечных и два лунных.

Астрологи предупреждают, что предстоящее полное лунное затмение повлияет на все сферы жизни человека, усилит судьбоносные моменты и сделает их еще важнее. Поскольку затмение произойдет в созвездии Скорпиона, который отвечает за общение, в этот день повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций.

В день окончания коридора затмений некоторые могут столкнуться с необратимостью перемен. Могут прийти к завершению личные или деловые отношения. Это может стать сигналом того, что нужно двигаться в противоположном направлении, тем самым внося в свою жизнь позитивные изменения.

Лунное затмение – самый важный день не только мая, но и для всего первого полугодия. Он поможет правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на делах первой важности.

Этот день обладает мощной энергетикой и может навредить, если направить ее в неправильное русло. В период лунного затмения нельзя ссориться, брать в долг или одалживать деньги, заключать брак и начинать отношения, лгать и манипулировать людьми в своих интересах. Любое плохое действие может вернуться в большем объеме, именно поэтому период назван кармическим.