Полноценный рынок ІТ-технологий сформировался в Казахстане - Дархан Ахмед-Заки

14 Декабря 2022, 14:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане полностью сформировался ІТ-рынок. Об этом сообщил председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информационные технологии не развиваются в рамках только экономики Казахстана. Это большой процесс мирового масштаба. Как вы знаете, наш Президент во время визита в США встретился с группой Digital Nomads. В ней большинство - молодые казахи, работающие в крупных иностранных компаниях. Большинство из них сейчас читают лекции, делятся своими знаниями. Их цель – донести до нашей молодежи передовые знания», – сказал Дархан Ахмед-Заки.

По его словам, уехавшие за рубеж казахстанцы будут возвращаться. Сейчас в Казахстане сформировался полноценный рынок. Многие ІТ-специалисты работают над программным обеспечением банковских приложений, широко распространенных в нашей стране. Для того, чтобы удержать таких специалистов, им повысили зарплату. Это способствует развитию ІТ-индустрии в Казахстане. Из числа уехавших есть и такие, кто возвращается в РК.