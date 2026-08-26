Полный запрет на демонстрации ввели в Афганистане

Движение «Талибан» официально запретило проведение любых демонстраций на территории Афганистана в соответствии с новым законом о полиции, передает агентство Kazinform со ссылкой на KabulNow .

Новый закон, формально запрещающий все демонстрации, устраняет правовую основу для мирных публичных протестов и предоставляет органам безопасности широкие возможности для предотвращения собраний, которые считаются противоречащими правилам группировки.

Одновременно документ, состоящий из 53 статей, расширяет полномочия структуры, которую власти «Талибана» называют «шурта» вместо полиции.

Новый закон также предусматривает возможность применения оружия в случаях, которые власти Афганистана определяют как «мятеж» или вооруженные преступления.

Кроме того, закон регулирует порядок вызова, ареста и содержания подозреваемых. Согласно нововведению, полиция может задерживать человека на срок до 10 дней для расследования преступления, а для дальнейшего продления срока требуется разрешение суда.

В законе отдельно прописаны ограничения на обращение с задержанными. Сотрудникам полиции запрещается избивать подозреваемых и заключенных палками, плетками или кабелями, а также подвергать их пыткам без судебного распоряжения. При этом правозащитные организации и СМИ на протяжении последних пяти лет неоднократно сообщали о пытках и жестоком обращении с заключенными со стороны сил Талибана.

Ранее в Афганистане госслужащим запретили пользоваться смартфонами.