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    08:29, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Полный комплект медалей везут казахстанцы с чемпионата мира по жамбы ату

    Жамбы ату
    Фото: Ассоциация национальных видов спорта

    На прошедшем в Китае чемпионате мира по жамбы ату (стрельбе из лука верхом на лошади) Казахстан выиграл полный комплект наград, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В мировом первенстве приняли участие около 60 спортсменов из Казахстана, Австралии, Малайзии, Турции, Китая, Индонезии, Катара, Монголии, Пакистана, Тайбэя и Макао.

    Казахстан представляли 4 члена национальной сборной: Абзал Тулыбеков, Айтбек Сарыбай, Нурсултан Бирликбаев и Батыр Бексауыт.

    Зрелищное состязание в венгерском, азиатском, императорском стилях и в стиле «Саран» длилось в течение 4 дней.

    В первый день соревнований спортсмены соревновались в венгерском стиле. В этом состязании в тройку лучших вошел обладатель премии «Алтын Тұғыр-2023» Батыр Бексауыт. Золото и серебро завоевали спортсмены из Монголии.

    Второй день соревнований прошел в азиатском стиле.

    На третий день прошло соревнование в императорском стиле, в котором наши спортсмены состязались впервые. Несмотря на это, член национальной сборной Айтбек Сарыбай завоевал в этом стиле серебряную медаль.

    В последний день соревнований спортсмены состязались в стиле «Саран», в котором также наши спортсмены участвовали впервые. Батыр Бексауыт смог победить главных соперников из Монголии и завоевал золотую медаль.

    Жамбы ату

    Таким образом, сборная Казахстана по итогам чемпионата мира завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

    Победителей и призеров поздравили представители федерации жамбы ату Китая, вручив им ценные призы.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Китай Сборная Казахстана Стрельба из лука
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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