26 Мая 2022 21:52

Полнейшим безобразием назвал затянувшееся устройство ливневки аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов проехал по участкам улиц Петропавловска, на которых идет ремонт. В том числе по улице Букетова, где затянулось строительство ливневой канализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ремонтные работы на одной из центральных улиц города, как ранее сообщалось , не завершились в срок из-за неучтенных сетей. Горожане, особенно предприниматели, чьи объекты находятся на Букетова, возмущены сложившейся ситуацией.

«В прошлом году должны были закончить. По непонятным причинам тянут. Сколько людей страдают. Нагрузка ложится на другие улицы. В результате заторы, пробки, люди не могут подъехать к своим домам. К объектам бизнеса не могут добраться. Полнейшее безобразие. Штраф будет наложен. Качество работ проконтролировать надо. Наши депутаты тоже должны смотреть за этим», - сказал К.Аксакалов.

Представитель подрядной организации заверил, что основные проблемы уже решили и в течение месяца завершат устройство ливневки.

Ремонт участка по улице Горького - от Сутюшева до Партизанской - по проекту должны завершить до 31 сентября. Оставшийся участок до улицы Петрова будут приводить в порядок в следующем году. По словам акима области, такое решение приняли из-за строительства многоэтажных домов в этом районе. В следующем году их возведут и сразу отремонтируют дорогу.

«Нам надо несколько улиц капитально ремонтировать в городе, средним ремонтом проходить. Это на будущий год. Бюджет города будет пополнен на проведение капительных ремонтов дорог. Наверняка, 4-5 млрд тенге потребуются. Это позволит существенно улучшить дороги. Как раз формируется трехлетний бюджет, должны быть готовы проекты. Посмотрите дороги, где большой поток, большой износ», - сказал К.Аксакалов.

В этом году с приходом весны вместе со снегом буквально «уплыли» и петропавловские дороги. Даже центральные улицы – в ямах и колеях.