+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полная отмена смертной казни подтверждает приверженность страны идеям гуманизма - Руслан Токтагулов

14 Декабря 2021 15:29
Поделиться:
Полная отмена смертной казни подтверждает приверженность страны идеям гуманизма - Руслан Токтагулов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Полная отмена смертной казни подтверждает приверженность нашей страны идеям гуманизма и ценностям, провозглашенным в Международном пакте о гражданских и политических правах, и является свидетельством прогресса в области прав человека и обеспечении конституционной гарантии права на жизнь. Об этом рассказал старший помощник Генерального Прокурора РК Руслан Токтагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Численность незастрахованного населения остается все еще высокой - Минздрав РК
Фейк: «Вакцинный альянс работает над созданием цифрового удостоверения личности для каждого ребенка на планете» В Алматинской области провели бизнес-тренинги с применением фасилитации Психосоциальная поддержка с ВИЧ — особенности пациентов

«В мире насчитывается более 150 стран, отказавшихся от смертной казни законодательно или на практике. Казахстан также продвигается в русле общемировых тенденций и последовательно следует этому курсу.

Об ограничении сферы смертной казни было указано в Государственной программе правовой реформы 1994 года. В 1997 было вдвое сокращено число преступлений, за которые предусматривалась смертная казнь. В Концепции правовой политики 2002 года этот курс был подтвержден и продолжен. В 2006 году Республика присоединилась к Заявлению Европейского Союза об отмене смертной казни и в 2007 году конституционно ограничила сферу ее применения. Указом от 17 декабря 2003 года Президента Республики Казахстан введен бессрочный мораторий на исполнение смертной казни, который действует «до решения вопроса о ее полной отмене».

Очередным шагом стала ратификация Казахстаном 2 января 2021 года Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который направлен на отмену смертной казни. На текущий момент его участниками являются 89 государств. Из ближайших соседей Казахстана ратифицировали этот протокол и полностью отменили смертную казнь Грузия, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан.

На состоявшемся недавно шестом заседании Национального совета общественного доверия Глава государства вновь подтвердил решение о полной отмене смертной казни без каких-либо условий», - рассказал старший помощник Генерального прокурора.

В настоящее время проект закона, направленный на полное исключение смертной казни из законодательства, рассматривается в стенах Парламента.

«Полная отмена смертной казни подтверждает приверженность нашей страны идеям гуманизма и ценностям, провозглашенным в Международном пакте о гражданских и политических правах, и является свидетельством прогресса в области прав человека и обеспечении конституционной гарантии права на жизнь.

Следует заметить, что Второй Факультативный Протокол практически исключает восстановление смертной казни на национальном уровне, поскольку любое государство-участник, желающее вновь ввести смертную казнь, сначала должно выйти из Протокола. Однако в Протоколе нет механизма выхода из него. Отсутствие в Протоколе процедурной оговорки о выходе означает, что после ратификации государством Второго Факультативного Протокола смертная казнь никогда не может быть вновь введена без нарушения международного права», - добавил он.


Подписывайтесь на наш канал:

#Права человека   #Генпрокуратура   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Численность незастрахованного населения остается все еще высокой - Минздрав РК
Фейк: «Вакцинный альянс работает над созданием цифрового удостоверения личности для каждого ребенка на планете»
В Алматинской области провели бизнес-тренинги с применением фасилитации
Психосоциальная поддержка с ВИЧ — особенности пациентов
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
2 Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
3 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
4 Аскар Мамин вручил государственные награды к 30-летию Независимости
5 Церемонию вручения госнаград и премий с участием Президента РК покажут в эфире телеканалов
6 Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
Читайте также
Психосоциальная поддержка с ВИЧ — особенности пациентов
Ровесник Независимости Казахстана из Мангистауской области готовит мастеров спорта
Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
Аскар Мамин вручил государственные награды к 30-летию Независимости
Церемонию вручения госнаград и премий с участием Президента РК покажут в эфире телеканалов
Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив