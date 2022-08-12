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Полная база открытого земельного кадастра станет доступна 15 августа в РК
12 Августа 2022 09:55

Полная база открытого земельного кадастра станет доступна 15 августа в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возобновить полный доступ к информации на портале автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра планируется 15 августа 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«В середине июля текущего года произошел технический сбой в базе, который привел к недоступности сведений о земельных участках на сайте aisgzk.kz. В настоящее время причины сбоя установлены. Группа специалистов приступила к работе по устранению неполадок в круглосуточном режиме. Технические работы будут завершены в самые короткие сроки», - говорится в сообщении ведомства.

При помощи кадастровой карты на портале aisgzk.kz любой гражданин имеет возможность узнать информацию о землепользователях Казахстана.


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