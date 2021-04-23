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Полмиллиона жителей Узбекистана вакцинировано от COVID-19

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Апреля 2021, 14:27
Полмиллиона жителей Узбекистана вакцинировано от COVID-19

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане первую дозу вакцины от COVID-19 получили более полумиллиона человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, на сегодня в стране уже привились 510 329 человек.

Среди регионов страны по-прежнему лидирует Ферганская область, там прививку сделали 70757 человек. Следом в рейтинге расположились: Наманганская область с 54960 привитыми жителями, Андижанская область – 50910 человек, Самаркандская область – 49202 жителя и Кашкадарьинская область – 42699 вакцинированных.

Напомним, охват населения вакцинацией в Узбекистане расширяется постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется двумя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001.


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