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Полмиллиона за трудоустройство отдала актюбинка аферисту

5 Августа 2021 22:43
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Полмиллиона за трудоустройство отдала актюбинка аферисту

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полмиллиона за трудоустройство дочери отдала актюбинка аферисту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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29 июля в городской отдел полиции №3 с заявлением обратилась 43-летняя жительница Актобе. Женщина рассказала, что 9 июля, находясь в одном из отделений банка, к ней подошел малознакомый мужчина с предложением трудоустройства ее дочери в крупное предприятие города. Пострадавшая передала подозреваемому 480 тысяч тенге.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 39-летний местный житель, который признал свою вину.

По данному делу начато досудебное расследование по статье ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество».


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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