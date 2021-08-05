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Полмиллиона за трудоустройство отдала актюбинка аферисту
5 Августа 2021 22:43
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полмиллиона за трудоустройство дочери отдала актюбинка аферисту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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29 июля в городской отдел полиции №3 с заявлением обратилась 43-летняя жительница Актобе. Женщина рассказала, что 9 июля, находясь в одном из отделений банка, к ней подошел малознакомый мужчина с предложением трудоустройства ее дочери в крупное предприятие города. Пострадавшая передала подозреваемому 480 тысяч тенге.
Личность подозреваемого установлена. Им оказался 39-летний местный житель, который признал свою вину.
По данному делу начато досудебное расследование по статье ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество».
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