Полмиллиона за трудоустройство отдала актюбинка аферисту

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полмиллиона за трудоустройство дочери отдала актюбинка аферисту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 июля в городской отдел полиции №3 с заявлением обратилась 43-летняя жительница Актобе. Женщина рассказала, что 9 июля, находясь в одном из отделений банка, к ней подошел малознакомый мужчина с предложением трудоустройства ее дочери в крупное предприятие города. Пострадавшая передала подозреваемому 480 тысяч тенге.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался 39-летний местный житель, который признал свою вину.

По данному делу начато досудебное расследование по статье ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество».