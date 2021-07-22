Полмиллиона тенге за трудоустройство выманил мошенник у жителя Сатпаева

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полмиллиона тенге выманил мошенник, обещая трудоустройство жителю Сатпаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 марта в отдел полиции города Сатпаева Карагандинской области обратился 34-летний горожанин. Он сообщил, что некий мужчина выманил у него 500 тысяч тенге. Полицейские выяснили, что заявитель пытался трудоустроить безработного брата. Он нашел посредника, который обещал найти для родственника престижную работу, но за содействие потребовал оплату в размере 500 тысяч тенге.

Посредник нужную сумму получил, но после этого перестал выходить на связь. Поняв, что столкнулся с аферистом, потерпевший обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

21 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 24-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Ведется расследование.