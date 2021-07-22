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Полмиллиона тенге за трудоустройство выманил мошенник у жителя Сатпаева

22 Июля 2021 14:54
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Полмиллиона тенге за трудоустройство выманил мошенник у жителя Сатпаева

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полмиллиона тенге выманил мошенник, обещая трудоустройство жителю Сатпаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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14 марта в отдел полиции города Сатпаева Карагандинской области обратился 34-летний горожанин. Он сообщил, что некий мужчина выманил у него 500 тысяч тенге. Полицейские выяснили, что заявитель пытался трудоустроить безработного брата. Он нашел посредника, который обещал найти для родственника престижную работу, но за содействие потребовал оплату в размере 500 тысяч тенге.

Посредник нужную сумму получил, но после этого перестал выходить на связь. Поняв, что столкнулся с аферистом, потерпевший обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

21 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 24-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Мошенничество  
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