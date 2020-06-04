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Полмиллиона тенге за покровительство: госслужащего подозревают во взяточничестве в СКО
4 Июня 2020 14:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении специалиста инспекции транспортного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, госслужащего подозревают в получении взятки в размере 500 тысяч тенге. Деньги он якобы получил от индивидуального предпринимателя из России за разрешение беспрепятственно перевезти буровую установку по территории области и дальнейшее общее покровительство.
Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания в Петропавловске.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Коррупция, Другие государственные органы,
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