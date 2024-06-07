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    21:49, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Полмиллиона тенге за оскорбительный пост в интернете выплатит алматинка

    Тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Суд по административным правонарушениям г. Алматы оштрафовал женщину за оскорбительный пост в интернете, передает агентство Kazinform.

    Согласно сообщению суда, 11 ноября 2023 года А. Хакимова опубликовала в социальной сети оскорбительный пост, с фотографией гражданина К. Свидетелями данного инцидента стали члены семьи, родители, дети потерпевшего. Более того, его дети подверглись по этому поводу стрессу, не хотели ходить в школу. После чего гражданин К. обратился с заявлением в полицию.

    20 февраля этого года в суде по административным правонарушениям г. Алматы рассмотрено дело в отношении А.Хакимовой по факту клеветы с использованием сетей телекоммуникаций (статья 73-3 часть 2 КоАП).

    Установлено, что Хакимова опубликовала в социальной сети оскорбительный пост с фотографией гражданина К.

    — Проведено психолого-филологическое исследование, показавшее, что в представленном тексте поста содержится негативные сведения об адресате в утвердительной форме, которые в случае несоответствия действительности, являются сведениями, порочащими его честь и достоинство, — говорится в сообщении суда.

    Суд признал Хакимову виновной в публичном распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, и назначил штраф в размере — 180 МРП (664.560тенге).

    Учитывая личность правонарушителя и смягчающие обстоятельства, сумма штрафа была сокращена на 30% и составила 465 192 тенге.

    Теги:
    Закон и право Штрафы Интернет Суды Алматы Социальные сети
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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