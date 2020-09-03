Полмиллиона тенге вымогали у иностранца в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Полмиллиона тенге вымогали у иностранца в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Двое неизвестных решили поправить свое финансовое положение за счет вымогательства у гражданина Узбекистана. Применив силу, они забрали его к себе, но вскоре отпустили, потребовав при этом принести 500 тысяч тенге. В этот же день 44-летний иностранец обратился в дежурную часть с заявлением. После этого полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ задержали подозреваемых - жителя города Атырау, 1983 года рождения и жителя Жылыойского района, 1979 года рождения. Вещественные доказательства, а это деньги, изъяты. Один из задержанных ранее неоднократно судимый житель Жылыойского района водворен в следственный изолятор, другой находится под домашнем арестом В настоящее время ведется досудебное расследование по статье «Вымогательство» Уголовного кодекса», - сообщает пресс-служба ДП области. Информируя, что подозреваемые в вымогательстве являются приверженцами деструктивного религиозного течения.







