+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 24 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полмиллиона тенге вымогали у иностранца в Атырау

3 Сентября 2020 06:23
Поделиться:
Полмиллиона тенге вымогали у иностранца в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Полмиллиона тенге вымогали у иностранца в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Подозреваемый в убийстве задержан в Атырау
Cтрелка-убийцу задержали в Караганде Шесть человек подозреваются в организации финансовой пирамиды в Туркестанской области Миграционная полиция предлагает определить порядок пребывания иностранцев в Казахстане во время режима ЧП

«Двое неизвестных решили поправить свое финансовое положение за счет вымогательства у гражданина Узбекистана. Применив силу, они забрали его к себе, но вскоре отпустили, потребовав при этом принести 500 тысяч тенге. В этот же день 44-летний иностранец обратился в дежурную часть с заявлением. После этого полицейские совместно с сотрудниками ДКНБ задержали подозреваемых - жителя города Атырау, 1983 года рождения и жителя Жылыойского района, 1979 года рождения. Вещественные доказательства, а это деньги, изъяты. Один из задержанных ранее неоднократно судимый житель Жылыойского района водворен в следственный изолятор, другой находится под домашнем арестом В настоящее время ведется досудебное расследование по статье «Вымогательство» Уголовного кодекса», - сообщает пресс-служба ДП области. Информируя, что подозреваемые в вымогательстве являются приверженцами деструктивного религиозного течения.





Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив