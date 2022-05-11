Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау
11 Мая 2022 19:47

Полмиллиона тенге требовал следователь от подозреваемого в Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нечистые на руку чиновники пользуются правовой неграмотностью населения. Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил Дидар Смагулов - член специальной мониторинговой группы «Ел намысы», контролирующей выполнение поручений Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К примеру, в городе Темиртау Карагандинской области следователь Восточного отдела полиции требовал от подозреваемого взятку в размере 500 тыс. тенге якобы для прекращения уголовного дела, тогда как для этого были все законные основания. Обратившись к нам, он (подозреваемый – прим. авт.) получил соответствующую консультацию, мы сразу подключили Антикоррупционную службу, органы собственной безопасности МВД, и данное лицо (следователь – прим. авт.) было выявлено при получении транша этой взятки», – рассказал член мониторинговой группы Дидар Смагулов.

По его мнению, в данном случае следователь злоупотребил своими служебными полномочиями, пользуясь незнанием законов подозреваемым. В настоящее время дело передано в суд.

Ранее в ходе брифинга председатель специальной мониторинговой группы Рафаэль Гасанов рассказал, что в сферу контроля группы входят вопросы, начиная от масштабных реформ, объявленных Президентом, до социальных проблем, в том числе справедливые судебные решения, справедливое проведение выборов, возможность проведения мирных митингов для донесения настроений общества до власти.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Перепадом напряжения в сети объяснили причину неисправности аттракциона в Караганде
Госорганы должны принимать решения с учетом общественного мнения - эксперт
Сайт для бронирования комнат свиданий с осужденными создал карагандинский ДУИС
Число прошедших ЭКО увеличилось втрое в Карагандинской области
Программу Димашу Кудайбергену посвятило немецкое радио
Более 100 детей родились за три праздничных дня в Актау
Более 9 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Карагандинской области
Спецсчет для помощи пострадавшим от пожара семьям открыли в Костанае
Популярное
Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане
Пересадку почки от матери к дочери провели в Таразе
Сильную засуху в мае прогнозируют синоптики в двух регионах Казахстана
Конфликт мужчин закончился стрельбой в Алматы
Казахстанские ученые разработали доступный биоматериал для восстановления костей
Центр онкологии и хирургии откроют в Жамбылской области
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ
Аннулированы более 250 результатов пробного ЕНТ в РК – директор Наццентра тестирования
Расследуется факт избиения сотрудника департамента экономических расследований Шымкента
Счета на 3 млрд тенге заморожены по трем российским банкам - Мадина Абылкасымова
Казахстан выиграл второй бой женского чемпионата мира 2022 по боксу в Стамбуле
За нападение на полицейских в городе Шу задержаны 13 человек
Последствия сильного ливня устраняют в Алматы
Астана Балет покорил жителей Талдыкоргана
Архив