Полмиллиона тенге потерял на «покупке» авто через интернет житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска остался без денег и без машины, поверив лжепродавцу в интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мошенник мастерски сыграл на эмоциях 40-летнего мужчины, желавшего приобрести автомобиль «Hyundai Sonata».

Машину обманутый петропавловец нашел по объявлению в интернете. «Продавец» заявил, что покупатель уже есть, но если мужчина перечислит ему предоплату в размере 500 тысяч тенге, то транспорт его. Деньги, по словам мошенника, ему нужны были на лечение жены. После получения предоплаты он перестал выходить на связь.

Горожанин обратился в полицию. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Преступника ищут.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 495 интернет-мошенничеств, из которых 171 было связано именно с требованием предоплаты.