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    14:44, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Полмиллиона тенге потерял на «покупке» авто через интернет житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска остался без денег и без машины, поверив лжепродавцу в интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мошенник мастерски сыграл на эмоциях 40-летнего мужчины, желавшего приобрести автомобиль «Hyundai Sonata».

    Машину обманутый петропавловец нашел по объявлению в интернете. «Продавец» заявил, что покупатель уже есть, но если мужчина перечислит ему предоплату в размере 500 тысяч тенге, то транспорт его. Деньги, по словам мошенника, ему нужны были на лечение жены. После получения предоплаты он перестал выходить на связь.

    Горожанин обратился в полицию. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Преступника ищут.

    В прошлом году в регионе зарегистрировали 495 интернет-мошенничеств, из которых 171 было связано именно с требованием предоплаты.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Транспорт Общество Происшествия Правоохранительные органы
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