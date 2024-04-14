Полмиллиона тенге пытался дать акмолинец полиции, чтобы решить дело с организацией притона

Житель Акмолинской области пытался дать взятку полиции за положительный исход дела по факту организации притона. За это он предложил стражам порядка полмиллиона тенге, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 10 апреля в Кокшетау сотрудниками управления собственной безопасности по предоставленной информации подразделением по борьбе с организованной преступностью при передаче денежных средств в сумме 500 тысяч тенге с поличным задержан 44-летний гражданин С.

Во столько мужчина оценил положительный исход в расследовании уголовного дела по факту «Организация и содержание притонов для занятия проституцией и сводничество».