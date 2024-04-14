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    21:47, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Полмиллиона тенге пытался дать акмолинец полиции, чтобы решить дело с организацией притона

    конверт с деньгами
    Фото: Kazinform

    Житель Акмолинской области пытался дать взятку полиции за положительный исход дела по факту организации притона. За это он предложил стражам порядка полмиллиона тенге, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 10 апреля в Кокшетау сотрудниками управления собственной безопасности по предоставленной информации подразделением по борьбе с организованной преступностью при передаче денежных средств в сумме 500 тысяч тенге с поличным задержан 44-летний гражданин С.

    Во столько мужчина оценил положительный исход в расследовании уголовного дела по факту «Организация и содержание притонов для занятия проституцией и сводничество».

    — Управлением собственной безопасности департамента полиции Акмолинской области по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 367 УК РК «Дача взятки», ведется следствие, — добавили в ведомстве.

    Теги:
    Коррупция Регионы Казахстана Взятка Притон Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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