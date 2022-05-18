18 Мая 2022 12:19

Полмиллиона доз Pfizer со сроком использования до конца июня осталось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день запасы вакцины Pfizer составляют 1 млн доз. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день запасы вакцины Pfizer составляют 1 млн доз. По поводу сроков, до конца июня имеется 500 тыс. доз», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр также рассказала о ходе ревакцинации населения.

«Сегодня очень охотно наше население идет на вакцинацию и ревакцинацию. Ежесуточно вакцинируется около 15 тыс. человек. Поэтому реализация вакцины Pfizer идет в плановом порядке», - пояснила Ажар Гиният.

Глава Минздрава также ответила на вопрос, почему осталось так много вакцины с горящим сроком использования.

«Изначально вакцина Pfizer закупалась для детей и беременных женщин, учитывая, какие виды вакцин у нас имелись. На сегодняшний день всего 30% беременных женщин, подлежащих вакцинации, было привито. Оставшиеся от более чем 70% детей дозы вакцины сегодня реализуются населению», - добавила Ажар Гиният.