Полмиллиарда тенге превысила налоговая задолженность физических лиц в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Благодаря налоговой амнистии в этом году объём поступлений налогов за транспортные средства с физических лиц в Павлодарской области составил порядка двух миллиардов тенге, а за неуплату на штрафстоянку водворены три автомобиля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В региональном департаменте государственных доходов считают, что за последние три года список злостных неплательщиков значительно сократился. Прежде всего, это связано с изменениями в налоговом законодательстве, которые предусматривают списание имеющейся пени и штрафов», - отметили в пресс-службе акимата Павлодарской области.

В регионе амнистией воспользовались более 11000 налогоплательщиков.«На сегодня по 19 тысячам налогоплательщикам задолженность за транспорт составляет 589 миллионов тенге, - сказала исполняющая обязанности руководителя управления разъяснительной работы департамента государственных доходов Павлодарской области Индира Абилева. – В прошлом году в адрес налогоплательщиков, имеющих задолженность, которые имеют недоимку более одного месячного расчётного показателя, было направлено 170 тысяч уведомлений. Сумма на тот период составляла около одного миллиона тенге, на добровольной основе долг погасили 26 тысяч человек».Как сообщили в департаменте госдоходов, было вынесено более 130 тысяч налоговых приказов на общую сумму 527 миллионов тенге. Ещё до передачи документов частным судебным исполнителям четыре тысячи налогоплательщиков закрыли свою задолженность. Судоисполнителям отдали около 9 тысяч приказов, по которым взыскано лишь 85,6 миллиона тенге. Индира Абилева также отметила, что в ноябре-декабре 2019 года прошли рейды по выявлению злостных должников: были отработаны 50 налогоплательщиков, задолжавших государству более четырёх миллионов тенге, из них уже погасили около двух миллионов.