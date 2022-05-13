13 Мая 2022 22:40

Полмиллиарда тенге направят на бесплатные спортивные секции в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Бесплатные секции в области появились летом прошлого года, когда началась реализация спортивного заказа. Самыми популярными бесплатными спортивными секциями среди костанайских детей стали шахматы, бокс и футбол, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По словам заместителя руководителя областного управления физической культуры и спорта Елены Киреевой, в настоящее время на портале artsport.edu.kz одобрено 230 заявок от 93 поставщиков, которыми предложены услуги по организации спортивных секций по 19 видам спорта из 71 вида.

«Наиболее популярными видами спорта для организации секций стали шахматы – охвачено 1311 человек, бокс – 963, футбол – 843, волейбол – 628 человек и вольная борьба – 581 человек. Следует отметить, что поставщики выбирают наименее затратные виды спорта в плане организации тренировочной работы – шахматы, бокс, футбол, волейбол. До настоящего времени ни один поставщик не принял на себя обязательства по организации спортивных секций по зимним видам спорта, а также секций для детей с особыми потребностями»,- отмечает Е. Киреева.

Всего поставщиками организовано 13 066 мест для бесплатных занятий спортом.

Работой по реализации государственного спортивного заказа охвачены 17 регионов области: четыре города - Костанай, Рудный, Лисаковск, Аркалык и 13 районов, кроме Амангельдинского, Наурзумского и Камыстинского районов.

«Возможность бесплатного посещения занятий появилась у малообеспеченных и многодетных семей. Согласно данных поставщиков, в настоящее время секции по государственному спортивному заказу посещают 188 детей из многодетных семей»,- добавила замруководителя управления спорта.

Сейчас, как оказалось, вносятся корректировки в программу госспортзаказа. Изменения касаются требований к образованию тренеров, увеличение сроков рассмотрения заявок поставщиков до 10 рабочих дней, введение понятия дополнительного табеля и увеличение количества видов спорта, участвующих в госспортзаказе почти в два раза.

«На реализацию государственного спортивного заказа в текущем году предусмотрено 500 млн тенге, из которых освоено с учетом оплаты за апрель 389,9 млн тенге. На данный момент задолженности перед поставщиками не имеется»,- отметила Елена Киреева.

Оставшихся от полмиллиарда тенге средств достаточно для расчета с поставщиками заказа только за май месяц включительно.

«Управлением физической культуры и спорта подана бюджетная заявка по дополнительной потребности на оплату активированных ваучеров на предстоящую сессию маслихата»,- подытожила она.