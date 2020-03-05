Полмиллиарда тенге хотят экономить за счет биокотлов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На коллегии управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Северо-Казахстанской области обсудили развитие альтернативных способов отопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2015 года в регионе устанавливают котлы на биомассе - соломе. Всего за это время установили 105 таких котлов. На такой способ отопления перевели 70 бюджетных организаций. Руководитель управления Адильбек Аубакиров говорит, что в результате сэкономили 219 млн тенге на приобретении угля.

Аким области Кумар Аксакалов считает, что работу нужно продолжать и добиться экономии бюджета в 500 млн тенге.

«Такие потенциальные возможности мы видим. Везде проводится диверсификация, везде есть огромное количество льняной соломы, которая сжигается. Мы ее не используем. В этом году будем ставить в рамках подключения двухэтажных домов 13 котлов», - отметил К.Аксакалов.

Глава региона предложил рассмотреть возможность обеспечения альтернативным способом отопления и населения.

«Мы научились использовать биомассу для больших котельных. Теперь можно было бы проработать вопрос обеспечения таким же видом топлива населения. В прошлом году начали изготавливать пеллеты из льняной соломы. По предварительным данным, использование их в бытовых целях может быть практически равным использованию угля. Но это чистота, нет пыли и золы, котел держит постоянную температуру. В этом направлении надо поработать с предпринимателями. Мы готовы профинансировать проект», - сказал К.Аксакалов.