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Полковника полиции осудили в Атырау за коррупцию

6 Августа 2021 16:57
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Полковника полиции осудили в Атырау за коррупцию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ряд полицейских в Атырау осуждены за коррупционные действия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Начальник ГУ «Управление специализированной службы охраны Атырауской области» полковник полиции Тулешов Н. (ст.ст.189 ч.3 п.2, 189 ч.3 п.2,3, 189 ч.3 п.2,3, 361 ч.1, 361 ч.1 УК) приговорен к 2 годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания полковник полиции», - сказал следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

Аналогичное наказание получил и заместитель начальника управления полковник полиции Жомартов Н. (ст.28 ч.5-189 ч.3 п.2, ст.28 ч.5-361 ч.1, ст.28 ч.5-361 ч.1 УК), которого приговорили к 2 годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания полковник полиции.

Также инспектора управления старший лейтенант полиции Салахиденова Н. (ст.28 ч.5-189 ч.3 п.2 УК) приговорили к штрафу в размере 6 703 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания старший лейтенант полиции.

«Тулешов, его заместитель Жомартов и Салахиденов подозревались в хищений вверенных бюджетных средств, выделенных на премирование сотрудников, оказание материальной помощи, а также путем подписания фиктивных приказов о командировании сотрудников в районы области и обналичивания талонов ГСМ», - заключил Д. Бигайдаров.


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#Атырауская область   #Коррупция   #МВД РК   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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