Полковника полиции осудили в Атырау за коррупцию

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Ряд полицейских в Атырау осуждены за коррупционные действия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начальник ГУ «Управление специализированной службы охраны Атырауской области» полковник полиции Тулешов Н. (ст.ст.189 ч.3 п.2, 189 ч.3 п.2,3, 189 ч.3 п.2,3, 361 ч.1, 361 ч.1 УК) приговорен к 2 годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания полковник полиции», - сказал следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в ведомстве.

Аналогичное наказание получил и заместитель начальника управления полковник полиции Жомартов Н. (ст.28 ч.5-189 ч.3 п.2, ст.28 ч.5-361 ч.1, ст.28 ч.5-361 ч.1 УК), которого приговорили к 2 годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания полковник полиции.

Также инспектора управления старший лейтенант полиции Салахиденова Н. (ст.28 ч.5-189 ч.3 п.2 УК) приговорили к штрафу в размере 6 703 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, лишением звания старший лейтенант полиции.

«Тулешов, его заместитель Жомартов и Салахиденов подозревались в хищений вверенных бюджетных средств, выделенных на премирование сотрудников, оказание материальной помощи, а также путем подписания фиктивных приказов о командировании сотрудников в районы области и обналичивания талонов ГСМ», - заключил Д. Бигайдаров.