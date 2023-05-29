Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Полковник Ерден Балгимбаев: Долг каждого солдата – верно служить Родине

Автор:  
Серик Сабеков
29 Мая 2023, 11:52
Полковник Ерден Балгимбаев: Долг каждого солдата – верно служить Родине Фото: пресс-служба регионального командования «Батыс»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В войсковой части 5517 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК широко отметили День защитника Отечества и 78-летие Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День «открытых дверей» были продемонстрированы образцы военной техники и современного вооружения, солдатская одежда.

Аким области Нариман Торегалиев поздравил военнослужащих и солдат с Днем защитника Отечества.

photo

Глава региона отметил, что представители старшего поколения проявили непревзойденный героизм во время Второй мировой войны, в последующие годы боролись за мир, защищали интересы государства, охраняли границы, в настоящее время вносят свой вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

В ходе мероприятия ветеранам и отличникам отрасли были вручены награды.

Среди награжденных нагрудным знаком «За безупречную службу» - начальник управления воспитательной и социально-правовой работы регионального командования «Батыс» полковник Ерден Балгимбаев. Он проработал в военной сфере четверть века.

photo

photo


«Вся моя жизнь связана с военной службой. С детства мечтал стать военнослужащим, достиг этой цели. Долг каждого солдата – верно служить Родине. В честь Дня защитника Отечества желаю всем своим коллегам удачи, счастья и успехов», - сказал полковник Е. Балгимбаев.

photo

Гости посетили музей регионального командования «Батыс», а также попробовали солдатскую кашу. За столом прозвучали фронтовые песни.

Затем военный парад перерос в праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что во всех регионах страны в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ выплатили единовременную материальную помощь в размере не менее 1,5 млн тенге.

photo

photo


Человек труда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Шторм ожидается в Казахстане
Шторм ожидается в Казахстане
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Сообщить о продаже напитка «Мистер Сидр» просят жителей СКО
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Юные танцовщицы из Атырауской области  завоевали Гран-при международного конкурса
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Оптимизировано число объектов нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения»
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
4 млн казахстанцев обеспечат высоко-специализированной медпомощью – Минздрав
Новый способ обеспечения сельских школ молодыми специалистами нашли в Карагандинской области
Новый способ обеспечения сельских школ молодыми специалистами нашли в Карагандинской области