Полкилограмма старинных монет нашёл житель Тараза

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Житель Тараза нашел горсть старинных монет. Обнаружил он их возле села Кызыл жулдыз совершенно случайно. Причем клад оказался порезанным на мелкие кусочки. Ученые предполагают, что принадлежали сокровища некоему торговцу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Найденное старинное серебро, весом в полкилограмма Рафаэль Искандеров передал в историко-культурный музей. Археологи утверждают, что в таком объёме артефакты встречаются впервые. Исследовав чеканку монет, они пришли к выводу, что серебро относится в эпохе саманидов. Это середина 10 века. На месте находки теперь планируют провести археологические раскопки.

«Заметил, что блестит. Взял в руки, оказалось, это кусочки монет, которые вот сейчас здесь. Мне стало интересно, стал собирать. Собралось немного. Привез домой, помыл. Почистил - вижу арабские надписи. Я, конечно, знаю, примерно, что это древние монеты, серебро. Мне стало интересно, что там дальше лежит. Через знакомых пришлось поискать металлоискатель. Восторгу, конечно, не было предела, это очень интересно, захватывает», - рассказал житель Тараза Рафаэль Искандеров.

Как отметил Нурлан Быкыбаев, директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Древние памятники Тараза», в штате музея есть археологи. На следующей неделе планируется создать комиссию и посетить место находок. «Если будут найдены еще артефакты, в будущем проведем раскопки. Все древние экспонаты возьмем в фонд музея. На монетах, которые нашел житель Тараза, указаны датировки. Они, безусловно, имеют историческую ценность. Также планируем разместить артефакты в экспозиции нашего музея», - сообщил директор музея-заповедника.







